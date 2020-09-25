شكرا لقرائتكم خبر عن «العروس» تحتفل باليوم الوطني في 113 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

شهدت «جدة»، عروس البحر الأحمر في ذكرى اليوم الوطني الـ90 انطلاق الفعاليات والمظاهر الاحتفالية في 113 موقعًا، أشرفت أمانة المحافظة على تجهيزها احتفاءً بالذكرى الوطنية المجيدة تحت شعار «همة حتى القمة» ولاقت أصداء وتفاعلا من السكان فرحًا وفخرًا بالوطن.

وتوشحت الطرق والميادين والمباني براية التوحيد وبدا اللون الأخضر سمة بارزة في أنحاء المحافظة بعد تركيب 1892علمًا وتزيين 1320 نخلةً، فيما أطلقت الإضاءة الخضراء في بوابتي جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، بجانب مبنى الأمانة الرئيسي ومباني البلديات وسط حضور لافت من السكان للتعبير عن مشاعر الحب والولاء للوطن.

وتزينت ميادين الكرة الأرضية والتحلية والقناديل وطرق الملك والسلام والأندلس وشارع الأمانة بالأعلام والإضاءة وشملت العروض أعمال الـ 3D Mapping في ميدان النورس على الواجهة البحرية، إضافة لشاشات LED على محور ميدان الكرة الأرضية تعرض هوية وشعارات اليوم الوطني وصور القيادة الرشيدة، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسية لنشر التهنئة بذكرى اليوم الوطني الـ90.

وتنوعت الفعاليات وتعددت مواقعها فرحاً بذكرى يوم الوطن، تحت شعار «همة حتى القمة» إذ اعتمدت أمانة جدة 21 فعالية، ويشهد سكان وزوار جدة وعلى مدى ثلاثة أيام عروض مهارات الفروسية بالزي العربي والراية السعودية في بوابتي جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، وأطلقت الأمانة بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة مسابقة عن بعد بعنوان «90 عام» للمشاركة برسمة أو صورة عن الوطن وتستمر لمدة 30 يوما، كما نفذت الأمانة بالشراكة مع جمعية إبداع دورة تدريبية عن بعد لمدة يوم واحد بعنوان «إدارة الحكومة في تطوير القطاع غير الربحي من عهد المؤسس إلى سلمان الحزم»، وتواصلت فعاليات الأمانة بإطلاق تحدي #احتفال_جدة_بالوطن على منصة يلا جدة «YallaJeddah.sa»، وذلك لجميع السكان من مواطنين ومقيمين عبر مشاركة صور احتفالاتهم باليوم الوطني بشكل إبداعي يعبر عن مشاعر حب الوطن والحصول على فرصة الفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 90 ألف ريال سعودي.

وشملت فعاليات الأمانة دعم الفن التشكيلي ورواده، حيث احتضن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة معرضا فنيا وورشة لفنانين تشكيليين، بجانب تنظيم فعالية رسومات جرافيتي للملك سلمان وولي عهده -حفظهما الله- في ممشيي التحلية والرحاب وحديقة الإرادة، كما دشنت الأمانة في أحد المولات لوحة جدارية بطول 90 مترا بالتعاون مع جمعية عيون جدة، وأطلقت الأمانة بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي مبادرة فنية جديدة تحت شعار «رسم وطن» للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسية تزامنا مع انطلاق احتفالات المملكة بيومها الوطني.