شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج جامعة «المؤسس» بقائمة «QS» والان نبدء بالتفاصيل
ويُضاف ذلك الإنجاز العالمي إلى دخول الجامعة أيضًا قائمة أفضل 150 جامعة في تصنيف شنغهاي الدولي لجامعات العالم في العام الماضي 2019م، فيما تمتلك أكثر من 30 مركزًا بحثيًا قدمت عددًا من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات عالمية مصنفة دوليًا أثمرت حلولًا فعّالة في خدمة المجتمع.
وتوّجت الجامعة عطاءاتها العلمية بأكثر من 200 برنامج ودبلوم دراسات عليا، حيث تقدّم برامج الماجستير والدكتوراة في معظم تخصصاتها، في حين تضم أكثر من 8000 عضو هيئة تدريس غالبيتهم من السعوديين، كما تحوي بين جنباتها أكثر من 100 مرفق ومنشأة عملاقة، جعلت منها مدينة جامعية عصرية، محققة على صعيد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ومجال التعاملات الإلكترونية ريادتها على مستوى الجامعات السعودية بإنشائها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم.
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