شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة زهور في «احتفاء» العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
ونفَّذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية فعالية سباق الدراجات الهوائية بمشاركة 40 متسابقاً بمشعر عرفات، مع تطبيق البروتوكولات الاحترازية وبدون حضور جماهيري، وفعالية الفن التشكيلي بعنوان «همة حتى القمة» بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين بحديقة العدل، إضافةً إلى تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة في مقاهي مكة المكرمة.
وشاركت إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بتنظيم جدارية الملوك بالمولات التجارية والتي تعرض صوراً لملوك المملكة، وأتيحت الفرصة للزوار للكتابة على الجدارية والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم باليوم الوطني، وتأكيد العرفان والولاء والافتخار بالوطن وبقيادته الحكيمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الجميع.
وبثَّت أمانة العاصمة المقدسة رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية، واتباع الملصقات الأرضية التي تضمن التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى الالتزام بارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.
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