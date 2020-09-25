شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز النهضة التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، دعم الأمانة لكافة جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميّزة، وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات، فضلًا عن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز النهضة التنموية ويحقق تطلعات المواطن.

مبادرات مجتمعيةوأضاف، خلال افتتاحه دوار البيرق في حي العزيزية، والرابط بين طريقي الملك خالد والملك فهد، بحضور منفذي التصميم «3 مهندسين سعوديين بينهم شابة»، إن الأمانة تمنح الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص أولوية خاصة، لافتًا إلى أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية والمشاريع التي تمّ تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها جسور مشاة ومجسّمات جمالية وميادين وحدائق عامة، والعديد من المبادرات المتعددة والتي أحدثت نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة، والتنمية في المنطقة والمساهمة في تعزيز التكامل لتحقيق رفاهية المواطنين.

شراكة فعّالة

وبيّن «الجبير» أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة الفعّالة، لتقديم خدمات ذات جودة عالية تكرس مفهوم التعاون، مؤكدًا ترحيب الأمانة الدائم بكافة الأفكار والمبادرات التي تقدّم لها من الجميع، وتسعى دائمًا إلى تذليل كافة العقبات إن وجدت حتى تشق تلك المبادرات طريقها، وتخرج إلى النور.

أبرز الميادين

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وأكد أمين المنطقة الشرقية أن دوار البيرق يُعدّ أبرز الميادين والمجسّمات بمحافظة الخبر، وتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين الميادين من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، ما يخدم المنطقة.

وأضاف إن الشراكة تعزز النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته.

منحوتة وطنية

واستمع «الجبير» إلى شرح مفصَّل عن تصميم وفكرة الدوار والمقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويضم منحوتة على شكل راية، تعبّر عن الوحدة والانتماء الوطني.

وتقدّم أمين المنطقة الشرقية بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على الدعم اللا محدود، وما يلاقيه القطاع البلدي وشركاؤه من القطاع الخاص، من رعاية واهتمام من سموهما «يحفظهما الله».