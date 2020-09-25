شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء «خضراء».. 50 فريقا تطوعيا يزرعون 10 آلاف شتلة والان نبدء بالتفاصيل

سجّل المتطوعون في محافظة الأحساء لوحة جميلة ومعبّرة، في ذكرى اليوم الوطني الـ90، بخروجهم إلى الميدان، بمشاركة 50 فريقًا تطوعيًا، وهم يتوشحون اللون الأخضر، حاملين بأيديهم أدوات الزراعة والأشجار، ومواصلين مبادرة «فلنغرسها»، تحت شعار «الأحساء تغرس 2020».

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالأحساء د. أحمد البوعلي أن المبادرة تهتم بتشجيع الأهالي ومساعدتهم لغرس الأشجار أمام منازلهم في الشوارع الداخلية بالأحياء السكنية في المحافظة؛ لتكون الأحياء السكنية خضراء، وتستهدف أنسنة الأحساء، بحيث تكون أكثر ملاءمة للإنسان، يشعر فيها بأنه يعيش في مدينة صديقة له، وليس مجرد مكان يقيم فيه.

وقال د. البوعلي: «هذه المبادرة تستهدف زراعة 10 آلاف شتلة أمام قرابة 2000 منزل في محافظة الأحساء، وتوزع 5 شتلات كحدٍّ أقصى للمنزل الواحد، وتمرّ بعدة مراحل خلال ثلاثة أشهر، وفي يوم الوطن كثفت الأعمال التطوعية، وتحرك جميع الفرق لتحقيق الخطة الزمنية للمبادرة حيث العمل الميداني».

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وتابع: «في يوم الوطن، يوم الوحدة والتوحيد يوم فخر الآباء والأجداد، وعز الشباب والشابات زاد عدد المتطوعين والطلبات، وأن الأحساء توشحت الخضار أرضًا وسماءً، إنسانًا وعطاءً، وتمّ الإطلاق الرسمي لها من المجلس البلدي من الحملة التثقيفية والتوجيهية للمستفيدين».

وقدّم د. البوعلي شكره الجزيل لمحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، على تشجيعه ودعمه اللا محدود للمجلس البلدي وللفرق التطوعية، مبينًا أن المبادرة التي بدأت السنة الماضية تمّ تحسينها وتطويرها وسنشاهد هذا العام عملًا نموذجيًا.

وقال منسق المبادرة علي الحداد: «في يوم الوطن، شاهدنا شباب الوطن يغرسون الجمال، وينثرون البهاء، فما أجمل سعوديتنا، وما أعلى هِمَم شبابها، وانطلقت هذه المبادرة بموافقة مباركة من الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وبدعم وتشجيع منه لنجاحها، فدخلت عدة جهات حكومية في شراكة مع المجلس البلدي لتوفير سبل النجاح».