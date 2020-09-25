شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الورود والهدايا على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
شاركت بلدية الخبر، المواطنين، أفراحهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90، بتوزيع الورود على المواطنين والمقيمين في الكورنيش والواجهة البحرية والشوارع العامة.
ووزعت البلدية، الهدايا، على الأطفال في الكورنيش والواجهة البحرية، إضافة إلى إضاءة السماء بالألعاب النارية، تعبيرا عن السعادة والبهجة.
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