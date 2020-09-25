شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا السعودية».. مسيرات كرنفالية وعروض وطنية والان نبدء بالتفاصيل

شهدت مبادرة «تحيا السعودية» على كورنيش الخبر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، الذين توافدوا لحضور الفعاليات، من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وجاءت المبادرة التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90، بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وتضمنت المبادرة في يومها الأول عروضًا وطنية عن مختلف مناطق المملكة، عبر 5 منصات احتفالية، شارك بها العديد من الفرق الفنية، والفنانين التشكيليين، إضافة لمسيرات كرنفالية متنوعة للخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية.

في الوقت ذاته، ازدانت المبادرة بالاحتفالات الوطنية الخاصة للمواطنين والمقيمين داخل مركباتهم، التي تجوّلت على امتداد موقع الفعاليات بكورنيش الخبر منذ انطلاقة المبادرة عصرًا وحتى العاشرة مساء.

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وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن مبادرة «تحيا السعودية» ستختتم، اليوم الجمعة، بعد أن حظيت بزيارة أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع خلال اليومين الماضيين متفاعلين مع الفعاليات والبرامج الوطنية التي تضمنتها المبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي.

وأشار إلى تسليط الضوء خلالها على مسيرة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس - طيّب الله ثراه - وحتى عهدنا الحاضر الذي ننعَم به بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله -، إضافة للعروض المرئية عن الإنجازات الوطنية لكافة القطاعات في مختلف المجالات بالمملكة.

وأشاد المقبل بالدعم غير المحدود والرعاية التي تحظى بها مبادرة «تحيا السعودية» من سمو أمير المنطقة الشرقية ومتابعة سمو نائبه، بهدف تسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل النجاح لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.