شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: تحول نحو الاستدامة.. وتعزيز الموقع الريادي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
واستذكر سموه في البرقية، جهود الملك المؤسّس -طيب الله ثراه- التي أثمرت عن كيان عظيم، قاده ملوك عظماء، وصولًا إلى العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، مبينًا أن المملكة شهدت تحولًا نحو استدامة هذا الكيان، بما رسمته رؤية المملكة 2030، سائلًا سموه الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره، ويديمه ذخرًا وعزًا لبلادنا وللعالمين العربي والإسلامي.
كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، نوّه فيها بما تحقق من منجزات، وما أثمرت عن الوحدة التي أسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وأكد سموه أن الجهود التي يبذلها سمو ولي العهد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -يحفظهما الله- تعزز الموقع الريادي الذي تحتله المملكة على خريطة العالم، متمنيًا لسمو ولي العهد داوم التوفيق والسداد.
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