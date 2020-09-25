شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون: نقف صفا واحدا خلف قيادتنا والان نبدء بالتفاصيل

ارتسمت معالم الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال والكبار، بكورنيش الخبر، في ذكرى اليوم الوطني الـ90، رافعين شعارهم بهذه المناسبة العظيمة تحت عبارة «همّة حتى القمة»، مؤكدين حبهم وترابطهم وولاءهم للوطن، وفخرهم واعتزازهم بالمملكة وبالقيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وذكر المواطن «سعيد الشمر» أن هناك فخرًا وسعادة بمناسبة اليوم الوطني، وأن الوطن يتطلب تلاحم الشعب مع القيادة - أيدها الله - حتى نكمل بعضنا البعض؛ للعيش بسلام وأمن في الوطن المعطاء، مؤكدًا أن المواطن هو جزء من الوطن، والوطن لا يكتمل إلا بالترابط والتلاحم.

وبيّن المواطن «سعد الحارثي» أن الوطن في عامه الـ90 من الولاء، والعطاء، والإنجازات، والازدهار، وموافقة التقنية الرقمية، مهنئًا القيادة الرشيدة - أيّدها الله - والشعب السعودي كافة، مشددًا على أن تغطية وسائل الإعلام كافة لهذه المناسبة، هو أساس الولاء، والفخر والاعتزاز بالوطن، متمنيًا دوام الحياة المليئة بالود والمحبة والوئام.

وأشار المواطن «علي الأحمري» إلى أن هناك احتفاءً من المواطنين بالوطن، وسعادة تغمرهم بهذه المناسبة، مؤكدًا أن تواجد المواطنين واحتفالهم في كافة مرافق الدولة يبيّن فخرهم وحبهم للوطن، وأن المملكة تنعَم بقيادة حكيمة ورشيدة تستحق الولاء من المواطنين، والتكاتف والترابط على أن يكونوا عونًا للقيادة في جميع الأمور.

وبيّن المواطن «ثواب العتيبي» أن هناك ابتسامات ارتسمت على وجوه المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يبيّن ولاءهم العظيم للمملكة وقيادتها الحكيمة، متمنيًا دوام الأمن والأمان على البلاد العربية كافة.

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وأشار المواطن «إبراهيم عسيري» إلى أن المواطنين الجزء الأساسي لتطور الوطن، وذلك بالتزامهم بجميع الأوامر الصادرة من الحكومة، موضحًا أن هناك فرحة عظيمة يرسمها المواطنون في اليوم الوطني ولاء للمملكة ولقيادتها.

وشدد المواطن «أسامة الشمري» على أن الجميع يعيش بأمن وأمان تحت ظل المملكة، التي تنعَم بقيادة رشيدة، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - يسعون دومًا إلى راحة المواطن والمقيم في هذه البلاد.

وأكد المواطن «أصيل الغامدي» أن الوطن ينعَم بقيادة حكيمة وشعب عظيم، مشيرًا إلى أن تهنئة الوطن وحكامه والفرحة بهذا اليوم واجبة على كل مواطن يملك الولاء للوطن، موصلًا شكره إلى الجنود البواسل في حدود المملكة، وإلى الجهات الأمنية كافة التي تسعى جاهدة لحماية أرض المملكة وتردع الأعداء.

وذكر المواطن «سارح العيسى» أنه ليس يومًا واحدًا للاحتفاء بالوطن، بل يستحق الوطن الاحتفاء دومًا على ما قدّمه، مبينًا أن لقيادة المملكة - أيّدها الله - دورًا كبيرًا في الحرص على راحة المواطنين والمقيمين، ويوضح ذلك ما تقدمه المملكة لجميع من يعيشون على أرضها، وما فعلته وتكبّدته خلال جائحة «كورونا»؛ لراحة المواطنين والمقيمين.