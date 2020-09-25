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توزيع الهدايا على المواطنين

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شاركت بلدية غرب الدمام، في الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، بتوزيع الأعلام الوطنية على المواطنين والمقيمين، في الشوارع والميادين.

جاء ذلك وسط تطبيق كامل للتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد-19»، من ارتداء الكمامات، وتعقيم وتطهير الهدايا، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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