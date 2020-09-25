شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الهدايا على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
شاركت بلدية غرب الدمام، في الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، بتوزيع الأعلام الوطنية على المواطنين والمقيمين، في الشوارع والميادين.
جاء ذلك وسط تطبيق كامل للتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، من ارتداء الكمامات، وتعقيم وتطهير الهدايا، وتطبيق التباعد الاجتماعي.
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