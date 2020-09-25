شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف علَم بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

وزعت بلدية محافظة القطيف أكثر من 2500 شتلة من أشجار «اللبخ الظل» على الحضور والمارة بموقع الاحتفال باليوم الوطني الـ 90، تحت شعار «همّة حتى القمة»، والذي تم اختياره بجانب المجسم التراثي المسمى «أيقونة وطن». وأوصلت البلدية الكثير من الشتلات والأشجار للمنازل بنواحٍ متفرقة بالمحافظة، إضافة إلى توزيع أكثر من 15 ألف علَم في موقع المبادرة، وعموم نواحي المحافظة. وتفاعل المواطنون مع هذه المناسبة، مع الأخذ بجميع الاحترازات الوقائية الصحية المشددة، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، في ظل تواجد أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، لحفظ النظام.

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