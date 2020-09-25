شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: عهد زاهر وقفزات تنموية في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، برقية تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، هنّأه فيها بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

ونوّه سموه بما شهدته المملكة في عهده الزاهر الميمون من تطورات وقفزات تنموية في شتى المجالات، وأنها امتداد لما بدأه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - طيّب الله ثراه - حينما أرسى قواعد هذه الدولة، سائلًا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - ويُديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله»، هنّأه بهذه المناسبة العزيزة، منوّهًا بالمنجزات التي تحققت، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة.

وبيّن سموه أن المملكة في ظل هذه الرؤية ومستهدفاتها حققت «ولله الحمد» العديد من المنجزات، داعيًا المولى «عز وجل» أن يوفق سمو ولي العهد، ويُعينه لما فيه خير البلاد والعباد.