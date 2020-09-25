فيديو .. تصرفات تزيد مخاوف كورونا والأطباء يحذرون

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

أبدى أطباء مختصون مخاوفهم من التصرفات غير المسؤولة من أفراد المجتمع تزامنًا مع اليوم الوطني، إذ كشفت العديد من المقاطع تصرفات غير واعية وغير مسؤولة تزيد من مخاوف تسجيل حالات كورونا.

وقالوا “إن مخاطر كوفيد-١٩ مازالت قائمة، وتتطلب من أفراد المجتمع المزيد من الوعي والمسؤولية لمواجهة الفيروس الشرس، فإن مثل هذه التصرفات تعيد الوضع إلى الخلف”.

عدم جدية ولا مسؤولية

وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، لـ”متابعات الخليج 365”، إن مخاطر فيروس كورونا مازالت قائمة، ولكن يتضح من التصرفات اللامسؤولة من بعض أفراد المجتمع أن هناك عدم جدية واهتمام وهذا يجعل المرض يتغلغل من جديد بعد وجود هذه الثغرة وهي غياب الوعي المجتمعي.

الكمامة والتباعد الاجتماعي

ورأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد عبدالعزيز، أن ما صدر من بعض أفراد المجتمع تصرف غير مسؤول، فمخاطر كورونا مازالت موجودة، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطويق ومحاصرة الفايروس، وبالتالي فإن عدم تطبيق التباعد الاجتماعي وتجاهل ارتداء الكمامة سيعيدنا إلى الخلف من جديد.

هدم للجهود المبذولة

وعبرت استشارية الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة سمية خالد، عن قلقها من مقاطع الفيديو التي بينت السلوكيات والتصرفات الخاطئة التي تهدم الجهود المبذولة لمواجهة كوفيد-١٩.

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وأكدت أن الاحتفال باليوم الوطني لا يعني تجاوز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية، فالجهود التي تبذل لمحاصرة كورونا كبيرة وسجلت تراجعًا وزيادة في حالات التعافي والحرجة.

قلق وزارة الصحة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد عبر اليوم عن قلق الوزارة من التجمعات المخالفة التي حدثت من البعض في اليوم الوطني أمس الأربعاء.

وقال العبدالعالي : ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جدًا، الوباء لا يزال موجودًا وبقوة.

تساهل وتهاون الأفراد

وأضاف أن التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه -لا سمح الله داعيًا- الجميع إلى المحافظة على صحتهم وسلامتهم وحياتهم وحياة من يحبون.

وكانت وزارة الصحة شدّدت على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

إصابات جديدة اليوم

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل (498) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331857) حالة، من بينها (12465) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1090) حالة حرجة، كما سُجّلت (1007) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (314793) حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (498) حالة منها 40% إناث، و60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (4599) حالة بإضافة (30) حالة وفاة جديدة.



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