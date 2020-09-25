أهالي الجبيل يحتفلون بالأعلام والسيارات الكلاسيكية ابتهاجًا باليوم الوطني

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - واس

استقطبت المجمعات التجارية في محافظة الجبيل، مظاهر الفرح والابتهاج باليوم الوطني الـ(90) للمملكة، حيث قدمت عدد من المحال الهدايا والحلوى على الزوار ، إضافة إلى الفعاليات والعروض الوطنية.

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وشملت هذه الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، العزف الموسيقي للمقطوعات الوطنية، وعروض الشخصيات الكرتونية، إضافة إلى تركيب شاشات تعرض الأناشيد والأغاني الوطنية، والتي شهدت تفاعلاً من قبل الحضور.

فيما شهدت مدينة الجبيل الصناعية عرض السيارات الكلاسيكية بالقرب من شاطئ الفناتير الجنوبي، لمجموعة من هواة جمع السيارات القديمة.

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