شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-25 الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي متابعات الخليج 365 - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: Advertisements ” بيان من الديوان الملكي ” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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