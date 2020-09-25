بدء المرحلة الثانية من كورونا في 10 دول

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت 10 دول أوروبية رسميًا بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر أمس (الخميس) بشأن الفيروس قائلًا: إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.

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وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس من أنه في بعض الدول الأعضاء أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



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