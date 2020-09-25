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عبدالرحمن بن مساعد: محتوى بعض الشركات في احتفالات اليوم الوطني مخجل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إن بعض الشركات شاركت في احتفالات اليوم الوطني بمحتوى لا يمتّ بصلة لثقافة المملكة.
وأضاف عبدالرحمن بن مساعد، أن هذا يعد أمرًا مخجلًا لا يليق بقيمة البلد ولا بهذه المناسبة.
وتابع ابن مساعد أن هذه الشركات التي تحمل علامة تجارية عالمية قدّمت أعمالًا ركيكة من حيث النص وطريقة لبس المؤدين.
ونوه الأمير عبدالرحمن بن مساعد بوجود شركات أخرى قدمت مقاطع فنية طيبة وتليق بهذا الحدث وهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن.
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