فيديو.. البحرين تشارك المملكة الاحتفال باليوم الوطني

2020-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

شاركت البحرين المملكة العربية السعودية الاحتفال باليوم الوطني التسعين، حيث تزينت الميادين والشوارع في البحرين بأعلام المملكة.

وتحت شعار “همة حتى القمة”، احتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90.

Advertisements

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا في العام 1930.

وهذا العام شهدت الاحتفالات داخل المملكة فعاليات متنوعة أقيمت في جميع مناطقها، شملت الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفى الخارج احتفلت السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.



شارك الخبر







