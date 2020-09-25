شاهد..حكم تركيب الرموش

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الخميس، حكم تركيب الرموش. أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الخميس، حكم تركيب الرموش. وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " اتفق العلماء على أنه لايجوز لأن وصل ولا فرق بين وصل الرموش ووصل الشعر. وأضاف : وإذا كان عند إمرأة تتساقط عندها الرموش فيجوز ولا يجوز من أجل التجمل.

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