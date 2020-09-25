وزير الصحة يعلق على مشاهد الزحام في اليوم الوطني

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مشاهد ازدحام وتجاوز الاحترازات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤسفة ولا تعبر عن وعينا.
وقال الوزير إن التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا، وتُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
ووجه الوزير رسالة طالب فيها المواطنين والمقيمين قال فيها “لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم”.
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