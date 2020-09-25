بالإنفوجراف.. تعرف على إجراءات الإصدار الإلكتروني لرخصة إشغال رصيف

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصير إجراءات إصدار رخصة إشغال رصيف.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن إجراءات إصدار رخصة إشغال تبدأ بتسجيل الدخول على بوابة بلدي ثم اختيار خدمة إصدار تصريح إشغال رصيف أمام محل، ثم الإقرار والموافقة على الشروط.

ثم إدخال رقم الرخصة الموحد، ثم الضغط على زر إضافة لإضافة بيانات الإشغال للرصيف، وإذا كان نوع الرخصة المختار رخصة رصيف خاص بالبلدية (استثماري) يقوم مقدم الطلب بإدخال بيانات عقد الاستثمار، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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ومن ثم يتم تحديد بداية تاريخ الإشغال وفترة الإشغال على مستوى التصريح وليس على مستوى الرصيف، ثم الضغط على زر التالي لحفظ الطلب ثم الانتقال إلى صفحة بيانات الطلب وملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر التالي لحفظ البيانات، وإرفاق المرفقات المطلوب وإرساله للبلدية، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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