شرطة مكة توقف 3 أشخاص أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة

قالت شرطة مكة المكرمة، إنها أوقفت 3 أشخاص وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق «جدة - جازان».

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، (وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر)؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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