مثمنًا رئاستها مجموعة العشرين..
ثمّن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، اليوم الخميس، دور السعودية خلال رئاستها مجموعة الـ20 لتحقيق الاستقرار والرخاء.
وقال العاهل البحريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، والمقامة حاليًّا في مدينة نيويورك، إن الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل تأكيد على مد يدنا للسلام.
وأشاد بالمساعي الحثيثة للأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز دور المنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول، مؤكدًا أن مملكة البحرين تشدد على تمسكها بالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي.
وأضاف ملك البحرين، أن بلاده تشارك الأمم المتحدة رؤيتها الصائبة في التأكيد على أهمية العمل الجماعي الفعال لمواجهة التحديات والأخطار، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تنحية الخلافات جانبًا وتقوية مجالات التكاتف الإنساني.
وقال: انطلاقًا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة تم الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل في رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل، مؤكدًا أن مملكة البحرين تدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين.
اقرأ أيضًا:
مجموعة الحوكمة العالمية تشيد بدور السعودية في حشد الجهود الدولية لمواجهة تحديات كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يشيد بدور السعودية لتحقيق الاستقرار والرخاء حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.