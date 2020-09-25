ملك البحرين يشيد بدور السعودية لتحقيق الاستقرار والرخاء حول العالم

ثمّن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، اليوم الخميس، دور السعودية خلال رئاستها مجموعة الـ20 لتحقيق الاستقرار والرخاء.

وقال العاهل البحريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، والمقامة حاليًّا في مدينة نيويورك، إن الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل تأكيد على مد يدنا للسلام.

وأشاد بالمساعي الحثيثة للأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز دور المنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول، مؤكدًا أن مملكة البحرين تشدد على تمسكها بالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي.

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وأضاف ملك البحرين، أن بلاده تشارك الأمم المتحدة رؤيتها الصائبة في التأكيد على أهمية العمل الجماعي الفعال لمواجهة التحديات والأخطار، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تنحية الخلافات جانبًا وتقوية مجالات التكاتف الإنساني.

وقال: انطلاقًا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة تم الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل في رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل، مؤكدًا أن مملكة البحرين تدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين.

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