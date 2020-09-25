العملية استغرقت ساعتين ونصف..
نجح فريق طبي جراحي بعد توفيق الله بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنتين بعد تعرضها لحادث دهس في محافظة طبرجل.
وحضرت الطفلة إلى قسم الطوارئ بمستشفى طبرجل العام، وهي تعاني من نزيف داخل الجمجمة، وغياب عن الوعي، وصعوبة بالتنفس، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ، وأجريت لها الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة؛ حيث تبين وجود كسور متعددة مع نزف دموي داخل الجمجمة وكدمات دماغية متعددة، ووذمة دماغية معممة.
وجرى على الفور وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي وأدخلت مباشرة إلى قسم العمليات، وأجريت لها عملية جراحية جرى خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بالنجاح؛ حيث استغرقت العملية ساعتين ونصف الساعة، أُدخلت بعدها الطفلة إلى قسم العناية المركزة للأطفال، واستعادت الطفلة الوعي بشكل كامل وتستطيع حاليًّا تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي وحالتها الصحية مستقرة.
اقرأ أيضًا:
بشرى سارة.. الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسي تدخل نطاق التداول
ردًا على مشاهد ازدحام اليوم الوطني.. «الربيعة»: لا تسمحوا للوباء بالانتشار مجددًا
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ حياة طفلة في مستشفى طبرجل بعد تعرضها لحادث دهس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.