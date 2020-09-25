إنقاذ حياة طفلة في مستشفى طبرجل بعد تعرضها لحادث دهس

نجح فريق طبي جراحي بعد توفيق الله بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنتين بعد تعرضها لحادث دهس في محافظة طبرجل.

وحضرت الطفلة إلى قسم الطوارئ بمستشفى طبرجل العام، وهي تعاني من نزيف داخل الجمجمة، وغياب عن الوعي، وصعوبة بالتنفس، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ، وأجريت لها الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة؛ حيث تبين وجود كسور متعددة مع نزف دموي داخل الجمجمة وكدمات دماغية متعددة، ووذمة دماغية معممة.

وجرى على الفور وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي وأدخلت مباشرة إلى قسم العمليات، وأجريت لها عملية جراحية جرى خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بالنجاح؛ حيث استغرقت العملية ساعتين ونصف الساعة، أُدخلت بعدها الطفلة إلى قسم العناية المركزة للأطفال، واستعادت الطفلة الوعي بشكل كامل وتستطيع حاليًّا تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي وحالتها الصحية مستقرة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بشرى سارة.. الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسي تدخل نطاق التداول

ردًا على مشاهد ازدحام اليوم الوطني.. «الربيعة»: لا تسمحوا للوباء بالانتشار مجددًا