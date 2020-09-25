رياضي / "سهم الدرب" يتغلب على "وطن ضمد" ويتوج بكأس اليوم الوطني



الدرب 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

توج محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني الليلة، نادي المحافظة "السهم" بكأس اليوم الوطني بعد تغلبه بأربعة أهداف دون رد على نادي "الوطن" من محافظة ضمد، في المباراة التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البلدية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة.

وبين رئيس اللجنة عبدالعزيز بن محمد الشعبي، أنه جرى نقل المباراة في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف متابعتها من قبل الأهالي .

وعبر الشعبي، عن شكره للمحافظ وجميع الجهات المشاركة والداعمين من المؤسسات والشركات على مساهمتهم في نجاح الفعالية.

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