اليوم الوطني / عدسة "واس" ترصد فرحة أهالي محافظة ضباء باليوم الوطني



تبوك 07 صفر 1442ھ الموافق 24 سبتمبر 2020م واس

شارك أهالي محافظة ضباء اليوم بفرحة الوطن في يومه الوطني الـ ٩٠ و غمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة .

ورصدت عدسة "واس" فرحة الأهالي باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ ٩٠ من خلال حضورها في موقع الفعاليات والأنشطة بالمحافظة .

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