اليوم الوطني / الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ برنامج الكلمات الدعوية



جيزان 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة بمحافظة صامطة اليوم، برنامج الكلمات الدعوية، تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة، ينفذه عدد من المشايخ تضمن كلمة بعنوان ( تعزيز دور المجتمع في تحقيق مفهوم الولاء لهذه البلاد المقدسة والدفاع عنها ) والمقامة في جامع الشيخ أحمد علوش بقرية الركوبة ، ثم كلمة بعنوان( مقومات حب الوطن ) في مسجد أحمد أبكر بقرية الدغارير ، وذات العنوان في مسجد علي يتيم بقرية الجرادية .

وأكد مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذا البرنامج يأتي تزامنا مع اليوم الوطني بهدف تعزير قيم الولاء وحب الوطن في نفوس الناشئة، ليكونوا الدرع الحصين لأي تدخل خارجي سواء فكرياً أو معنوياً .

يذكر أن هذه الكلمات تأتي ضمن فعاليات إسلامية جازان في اليوم الوطني التسعين للملكة .

// انتهى //

23:44ت م

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