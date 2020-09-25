

الجبيل 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

استقطبت المجمعات التجارية في محافظة الجبيل، مظاهر الفرح والابتهاج باليوم الوطني الـ(90) للمملكة، حيث قدمت عدد من المحال الهدايا والحلوى على الزوار ، إضافة إلى الفعاليات والعروض الوطنية.

وشملت هذه الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، العزف الموسيقي للمقطوعات الوطنية، وعروض الشخصيات الكرتونية، إضافة إلى تركيب شاشات تعرض الأناشيد والأغاني الوطنية، والتي شهدت تفاعلاً من قبل الحضور.

فيما شهدت مدينة الجبيل الصناعية عرض السيارات الكلاسيكية بالقرب من شاطئ الفناتير الجنوبي، لمجموعة من هواة جمع السيارات القديمة.

// انتهى //.

23:44ت م

0221





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / أهالي الجبيل يحتفون باليوم الوطني الـ 90 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.