اليوم الوطني / عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام تحتفل باليوم الوطني 90



الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أقامت عمادة الدراسات العليا بالجامعة احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك في مقر عمادة الدراسات العليا بالجامعة, بتوجيه ومتابعة من معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري, وحضور عميد الدراسات العليا الدكتور خالد القوسي ووكلاء العمادة وموظفيها.

وأوضح عميد الدراسات العليا أن هذا اليوم يستذكر فيه الجميع حجم التضحيات الكبيرة التي بذلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ورجاله الذين سطروا مسيرة الولاء والوفاء وشاركوا بتدوين الملاحم التاريخية وصناعة الواقع المشرق .

وأشار إلى أن المجد يمتد إلى القمة بهمة جبال سامية، وعزيمة رجال سامقة، تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لنعيش مجداً نتفيأ أبهى أزمنته، وبرؤية حكيمة محنكة تسير بالوطن نحو الأفق، لينعم أبناء وفتيات الوطن برغد وأمن وأمان.

// انتهى //

23:24ت م

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