اليوم الوطني / جمعية " حرفة " تشارك باليوم الوطني ال90 بأعمال حرفية من موروث المملكة



الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

شاركت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض " حرفة " في احتفالات اليوم الوطني ال 90 بإبراز الأعمال الحرفية التي تشتهر بها مناطق المملكة، والفلوكلور الشعبي الخاص بها .

وتنوعت المعروضات التي قدمت في واجهة الرياض بين العرضة النجدية والفنون الجنوبية والحجازية، وكذلك إبراز الصناعات اليدوية كالسدو وجمع الفل ورسم الحنة، بالإضافة إلى الكليجا والأكلات الشعبية.

وتسعى جمعية " حرفة " إلى الوعي بالموروث الثقافي للحرف من خلال التعريف بها ومشاركتها للمجتمع بمعلوماتها الإثرائية.

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23:22ت م

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