السعودية اليوم / الجزائر تسجل 179 إصابة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 179 إصابة جديدة بفيروس

أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 50579 حالة , فيما بلغ عدد الوفيات 1703 حالات، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 35544 حالة.

// انتهى //

23:05ت م

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الجزائر 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية .أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد الوباء جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 50579 حالة , فيما بلغ عدد الوفيات 1703 حالات، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 35544 حالة.// انتهى //23:05ت م0213

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