شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البلدية والقروية : أكثر من 300 ألفَ عَلَمٍ تزيِّن شوارع المملكة احتفالًا باليوم الوطني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:35 صباحًا, 25 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض نفذت الأمانات بالمناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها أعمال تركيب (307,907) أعلام في شوارع المملكة احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، حيث رفرفت الرايات الخضر التي تحمل راية التوحيد في كل أرجاء مدن المملكة من طرق وشوارع رئيسة وأماكن عامة ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني.

ورفعت الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة الأعلام في الطرق الرئيسة والدوارات داخل المدن، وعلى أسطح المباني والمرافق البلدية والميادين والساحات، لما يمثله العَلَم من رمز للبلاد.

كما قامت أمانة منطقة الرياض بتركيب (57,491) علماً في كافة أنحاء العاصمة، وأمانة محافظة جدة (11,985) علماً، وأمانة العاصمة المقدسة (1500) علم، وأمانة المدينة المنورة (16,832) علماً وأمانة المنطقة الشرقية (15,400) علم، زيَّنت الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين، إلى جانب تركيب الإضاءة الخضراء.

وتنافست باقي الأمانات في تركيب الأعلام التي تنشر مظاهر الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني، حيث قامت أمانة منطقة الباحة بتركيب (30000) علم، وأمانة منطقة عسير (28971) علمًا، وأمانة منطقة القصيم (24483) ، وأمانة منطقة جازان (24000) ، وأمانة منطقة حائل (22975) ، وأمانة محافظة الطائف (20530) ، وأمانة منطقة تبوك (17500)، وأمانة منطقة الجوف (13000)، أمانة منطقة الحدود الشمالية (9450)، وأمانة منطقة نجران (4857)، وأمانة محافظة حفر الباطن (4700)، وأمانة محافظة الأحساء (4233).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | البلدية والقروية : أكثر من 300 ألفَ عَلَمٍ تزيِّن شوارع المملكة احتفالًا باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.