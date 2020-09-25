محمد بن مسعود - الدمام - بحضور "ريموش".. وقدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة السعيدة أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل عشاء لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة السفارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. وشارك في هذه المناسبة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائر الشقيق نصر الدين ريموش، وسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والصومال وفلسطين واليمن ولبنان، حيث قدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة. كما رفع منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة للسفارة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة.اليوم الوطني 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 12:10 AM بحضور "ريموش".. وقدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة السعيدة Advertisements سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل عشاء لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة السفارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. وشارك في هذه المناسبة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائر الشقيق نصر الدين ريموش، وسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والصومال وفلسطين واليمن ولبنان، حيث قدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة. كما رفع منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة للسفارة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة. الكلمات المفتاحية ، سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.