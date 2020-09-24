بايرن ميونيخ بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه المزيد

توج فريق بايرن ميونيخ الألماني، بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه 2-1 على إشبيلية الإسباني، مساء يوم الخميس.
الفريق البافاري أظهر تحكمه في مجريات اللعب منذ البداية، لكن إشبيلية لم يتأخر عن مهاجمته كلما سنحت له الفرصة.
واحتسب الحكم ركلة جزاء في وقت مبكر لصالح الفريق الأندلسي بعد إعاقة إيفان راكيتيتش، لينبري لها لوكاس أوكامبوس ويسجل منها هدف التقدم في الدقيقة 13.
تقدم إشبيلية أثار غضب رجال المدرب هانز فليك، ليواصلوا زحفهم نحو مرمى الحارس ياسين بونو حتى نجحوا في معادلة النتيجة عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 34.
وشهدت المباراة تسجيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا رائعا، لكن الحكم ألغاه بعدما أظهرت تقنية الفيديو وجوده في موقف تسلل.
كما عاد الحكم لإلغاء هدف ليروي ساني، نظرا لوجود مخالفة على ليفاندوفسكي في بداية الهجمة.
وتبادل الحارسان بونو ومانويل نوير التصدي للهجمات على كلا المرميين، مما أدى لذهاب الفريقين لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.
ودفع فليك بلاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 99 من زمن الشوط الإضافي الأول، ليتمكن اللاعب البديل من منح بايرن هدف الفوز بعد 5 دقائق فقط على نزوله.
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