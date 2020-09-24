شكرا لقرائتكم مطار القيصومة يوزع الأعلام والهدايا على المسافرين بمناسبة اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-25 مطار القيصومة يوزع الأعلام والهدايا على المسافرين بمناسبة اليوم الوطني متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن احتفل مطار حفر الباطن بالقيصومة بالمسافرين القادمين من مدينة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 90. Advertisements وقام العاملون في المطار بتوزيع أعلام المملكة والهدايا والمعقمات على المسافرين اعتزازًا بهذه المناسبة الغالية على الجميع. وكان مطار حفر الباطن قد أدرج 3 رحلات إلى مدينة جدة بعد أن توقفت في وقت سابق بسبب جائحة كورونا.

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