متحدث التجارة يوضح كيف تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين كيف تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر.

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وقال إنه يحق لكل متسوق رفع بلاغ على التخفيضات الوهمية في المحلات والمتاجر الإلكترونية.

وكان متحدث التجارة قد أعاد التأكيد في وقت سابق، على أهمية التقيد بقواعد نظام التجارة الإلكترونية عند بث الإعلانات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إنه من أجل حماية المستهلك من التضليل يجب على كل من يُعلن من أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل “سناب شات، تويتر، فيسبوك، إنستجرام، وغيرها “، أن يوضح أنه ” إعلان تجاري”.



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