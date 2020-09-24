شروط ومزايا بطاقة سفر بلس المجانية مدى الحياة من بنك الراجحي برصيد ائتماني منخفض 10 دولار

أطلق مصرف الراجحي إحدى منتجاته المصرفية الجديدة وهي بطاقة سفر بلس المجانية مدى الحياة، وهي من نوع البطاقات الإئتمانية وأبرز ميزاتها أنها ذات رصيد ائتماني منخفض بـ (10 دولار أمريكي)، إضافة إلى إمكانية شحن الرصيد بعملات متعددة وهي الدولار الامريكي ، و اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، وتمكِّن حاملها من سحب النقد من ماكينات الصرافة الآلية عبر أجهزة نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، وأكثر من 900 صالة انتظار في المطارات من أجل شراء السلع والحصول على الخدمات المباحة شرعا، وبسعر صرف ثابت للدولار وقدره 3.75 ريال، سواء داخل أو خارج المملكة

بطاقة سفر بلس من مصرف الراجحي

ما هي مزايا بطاقة سفر بلس من مصرف الراجحي؟

تتميزالبطاقة الإئتمانية سفر بلس التي أصدرها بنك الراجحي بعدة مزايا وخصائص ومن أبرزها وأهمها:

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شروط الحصول على بطاقة سفر بلس من مصرف الراجحي

للحصول على بطاقة مصرف الراجحي الإئتمانية الجديدة “سفر بلس” المجانية يجب توفر الشروط التالية:

التعهد بفتح حساب جاري لدى أي فرع من فروع مصرف الراجحي.

سداد رسوم ومصاريف مقابل إصدار بديل أو تجديد البطاقة وقدرها 50 ريال، والتي يحق للمصرف حسمها من رصيد العميل الجاري لدى المصرف أو من رصيد البطاقة.

رسوم السحب من الصرافات الآلية الخاصة بمصرف الراجحي وقدره 28 ريالاً عن كل عملية، وفي حال السحب من صراف بنك محلي آخر فالرسوم السحب 42 ريال لكل عملية، و50 ريال رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي للبنوك الدولية خارج المملكة عن كل عملية سحب.

التعهد بعدم استخدام البطاقة في تنفيذ مشتريات أو خدمات محرمة شرعاً.

التعهد بعدم سحب أي مبالغ عن طريق بطاقة سفر بلس من محلات من غير ماكينات الصراف الآلي، وعدم إجراء سحوبات نقدية (يدوية) من فروع البنوك بالبطاقة.

أحكام خاصة بـ بطاقة سفر بلس

ويمكن الإطلاع بشكل مفصل ومعلومات أكثر زيارة موقع مصرف الراجحي – بطاقة سفر بلس ، وفيما يلي أبرز وأهم الأحكام المتعلقة بالبطاقة الإئتمانية سفر بلس من بنك الراجحي:

سحب أو استرداد رصيد البطاقة أو جزء منه يتم من خلال ماكينات الصراف الآلي فقط.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ الإصدار.

تتجدد البطاقة بشكل تلقائي عند انتهاء مدة صلاحيتها والمحددة بـ3 سنوات، وفق الشروط والأحكام التي يحددها المصرف.

رسوم البطاقة السنوية او التجديد يتم حسمها من الحساب الجاري للعميل في البنك أو من رصيد البطاقة.

يمكن لحامل البطاقة إلغائها خلال 10 أيام من استلامها، دون تقاضي أي رسوم مقابل ذلك طالم لم يتم تفعيل البطاقة، ويتم إخطار المصرف خطيًا بالإلغاء قبل موعد خصم الرسوم بـ45 يومًا على الأقل.

يحق للمصرف إلعاء البطاقة فبل مدتها الأصلية أو المجددة في الحالات التالية:

مخالفة حامل البطاقة للشروط والأحكام. سوء الاستخدام. أسباب أخرى تقتضي الإلغاء.

حالة الفقدان أو السرقة لبطاقة سفر بلس، يجب على حامل البطاقة القيام بـ:

إبلاغ مركز البطاقات داخل المملكة العربية السعودية على الهاتف ذي الرقم (920003344)، أو من خارجها على الهاتف ذي الرقم (00966920003344)، أو الفاكس ذي الرقم (0096614600705). إبلاغ أي مركز لشركة فيزا في أي بنك في الخارج.

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