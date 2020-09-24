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سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 32.805 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات زاد إلى 329 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14.085.فيروس كورونا الجديد
إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 32.805وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-24
سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 32.805 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات زاد إلى 329 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14.085.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:44 PM
تسجيل 1.027 حالة جديدة
سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 32.805 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات زاد إلى 329 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14.085.
، إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 32.805 ،
المصدر : الخليج 365
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