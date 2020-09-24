شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة: يحق لكل متسوق رفع بلاغ على المحلات والمتاجر في حالة واحدة "فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين يوضح كيف تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية.

وقال الحسين:" يحق لكل متسوق رفع بلاغ على التخفيضات الوهمية في المحلات والمتاجر الإلكترونية "، لافتا:" في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات وبالتالي هناك حقوق يجب معرفتها قبل عملية الشراء ".

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وأبان الحسين:" تشترط وزارة التجارة على المحلات والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني "، مشيرا:" يشترط توضيح نسبة التخفيض للمستهلك وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده ".

وأوضح الحسين:" إذا شاهدت إعلان تخفيض على المحل أو المتجر الإلكتروني للتأكد من صحة التخفيض وأنه ليس وهمي عبر باركود عن طريق فتح الرمز على تطبيق التخفيضات وبالتالي تظهر بيانات التخفيض كاملة ".

وتابع:" إذا كان العرض من متجر إلكتروني بالإمكان التأكد من موثوقيته من موقع وزارة التجارة "، موضحا:"يحق للمتسوق الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات والأنظمة تحفظ حقك وتؤمن للتاجر بيئة سليمة وشفافة لتأمين العروض.