شكرا لمتابعة خبر عن موقف المالك الجديد من التزامات الزكاة في حالة بيع المؤسسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للزكاة والدخل، عن موقف المالك الجديد من التزامات الزكاة على المؤسسة في حالة البيع أو الشراء.

وأشارت " الزكاة والدخل " إلى أنه يتعين على المكلف السابق تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد سداد جميع المستحقات، وبعد الموافقة على الطلب يتم تقديم طلب تسجيل جديد لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وإصدار رقم مميز خاص للمكلف الجديد.

ويأتي ذلك للرد على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للزكاة والدخل على موقع " تويتر " الذي قال فيه:" هل تنتقل التزامات الزكاة للمالك الجديد إذا كان على المؤسسة مستحقات للهيئة قبل البيع؟ ".