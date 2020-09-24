الجبير يبحث التعاون مع وزير خارجية الأوروجواي

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروجواي فرانسيسكو بوستيشو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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