مراحل تطور العملة السعودية خلال 63 عامًا

أوضحت جامعة حائل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مراحل تطور العملة السعودية منذ عام 1343 حتى 1438هـ.

بدأت رحلة العملة السعودية في عام 1343هـ أمر جلالة الملك عبدالعزيز بسط نقود نحاسية لفئتي نصف وربع قرش، وفي 1346 هـ تم طرح أول ريال عربي سعودي من الفضة الخالصة، وفقًا لجامعة حائل.

وفي 1354 هـ، ظهرت عبارة ملك المملكة العربية السعودية على الريال الفضي وأجزائه من فئة النصف الربع، وفي 1373هـ، تم إصدار إيصالات الحجاج من فئة 10 ريالات و5 ريالات وريال واحد، وفقًا لمراحل تطور العملة السعودية التي نشرتها جامعة حائل.

ووفقًا لجامعة حائل، تم اعتماد فئة الريال الواحد في عام 1375 هـ، وفي 1379 تم إصدار أول نقد ورقي رسمي في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، وفي عام1387 هـ تم الإصدار الثانى فى عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز.

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تطور العملة السعودية منذ عام 1396 حتى عام 1438هـ

وفي 1396هـ، صدر الإصدار الثالث في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، وفي 1404هـ صدر الإصدار الرابع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وأضيفت فئة 500 ريال إلى فئات العملة السعودية.

ووفقًا لمراحل تطور العملة السعودية، تم إصدار تذكاري من فئتى 200 ريال و20 ريالًا بمناسبة مرور 100 عام على توحيد المملكة في 1419هـ.

وفي عام 1428هـ، صدر الإصدار الخامس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي عام 1438 صدر الإصدار السادس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كآخر مراحل تطور العملة السعودية.