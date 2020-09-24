ردًا على مشاهد ازدحام اليوم الوطني.. «الربيعة»: لا تسمحوا للوباء بالانتشار مجددًا

علق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما حدث من ازدحام وتجاوز للإجراءات الاحترازية الوقائية في اليوم الوطني.

وقال الربيعة، عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس: «التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا!.. تُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم».

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وأضاف: «لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم».

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