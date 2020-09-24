أكد أن بعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا..
علق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما حدث من ازدحام وتجاوز للإجراءات الاحترازية الوقائية في اليوم الوطني.
وقال الربيعة، عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس: «التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا!.. تُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم».
وأضاف: «لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم».
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كانت هذه تفاصيل خبر ردًا على مشاهد ازدحام اليوم الوطني.. «الربيعة»: لا تسمحوا للوباء بالانتشار مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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