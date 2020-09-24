واشنطن: السعودية حليف استراتيجي والتعاون معها يحمي قواتنا من الحوثيين

خلال جلسة استماع أمام الكونجرس..
أكدت الخارجية الأمريكية خلال جلسة استماع أمام الكونجرس، اليوم الخميس، أن السعودية حليف رئيسي لأمريكا، مشددة على أن التعاون مع المملكة يحمي قواتها من الحوثيين المدعومين من إيران.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الخليج تيموثي لاندركينج في جلسة الاستماع، أن دعم بلاده لجهود السعودية في اليمن يأتي بهدف إحلال السلم في ذلك البلد.
ودعا مساعد وزير الخارجية، إلى إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط، مؤكد أن الولايات المتحدة، ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
وشدد على أن الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، فيما أكد أن الحشد الشعبي المدعوم من إيران يقف عائقًا أمام استقرار العراق.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يومًا.
وقد أعلنت واشنطن أنها تستثني العراق من العقوبات على إيران لمدة 60 يومًا لتسديد مستحقات كهرباء.
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