بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة..
احتفلت قيادة الأسطول الغربي باليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية وذلك بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة تعبير عن ولاء ووفاء منسوبيها للوطن الغالي عبر العديد من الفعاليات.
تضمنت فعاليات الاحتفال عروض للطيران البحري بالإضافة إلى مسيرة مكونه من دراجي الأسطول الغربي وعربات الشرطة العسكرية وعربات الإطفاء وعربات مجموعة الأمن البحرية الخاصة وقد تزينت شوارع القاعدة بالأعلام والصور المعبرة عن هذا اليوم الغالي.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من «متحدث الصحة» على تجاوز الإجراءات الاحترازية في اليوم الوطني
بمناسبة اليوم الوطني .. الجالية الهندية في حفر الباطن تتبرع بالدم
بالمواعيد.. جامعة أم القرى تعلن 20 دورة تدريبية مجانية عن بُعد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قيادة الأسطول الغربي تحتفل باليوم الوطني الـ90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.