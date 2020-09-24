«الزكاة والدخل» توضح موقف المالك الجديد من الالتزامات في حالة بيع المؤسسة

أوضحت المؤسسة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، موقف الملك الجديد من التزامات الزكاة على المؤسسة في حالة البيع أو الشراء.

وأضافت المؤسسة العامة للزكاة والدخل أنه يتعين على المكلف السابق تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد سداد جميع المستحقات، وبعد الموافقة على الطلب يتم تقديم طلب تسجيل جديد لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وإصدار رقم مميز خاص للمكلف الجديد.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للزكاة والدخل على «تويتر»: «استفسر عن في حالة بيع المؤسسة بما لها وما عليها هل تنتقل التزامات الزكاة للمالك الجديد إذا كان على المؤسسة مستحقات للهيئة قبل البيع؟».

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