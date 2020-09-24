اليوم الوطني / جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم فعاليات مهرجان "وطن الثقافة"



جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

نظّمت جمعية الثقافة والفنون بجدة فعاليات مهرجان "وطن الثقافة" بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بجدة بهدف التعبير عن عمق الثقافة والفنون

واشتملت فعاليات المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة أسبوع على مسابقة تهتم بتفاعل المجتمع وربطه بالوطن ومنجزاته ، وافتتاح المعرض الفوتوغرافي "90" في صالة الفنون بالجمعية الذي يحتوي على 90 صورة فوتوغرافية تتحدث عن التراث والحضارة في المملكة وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين والمهتمين بالحركة التشكيلية .

من جانبه، أوضح مدير عام الجمعية محمد آل صبيح أنه دُشِّن خلال فعاليات المهرجان معرض تشكيلي عبر منصة افتراضية ، وقُدِّمت جملة من البرامج المنبرية ، وعروض مسرحية تعبيرية ، وندوة بعنوان "تعزيز الانتماء الوطني في ظل الأزمات" بمشاركة معالي وزير الدولة السابق الدكتور مدني علاقي ، والباحث والأكاديمي الدكتور صالح بن سبعان ، والمستشار القانوني سيف التركي ، وأدارها الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي.

وفي جانب الأمسيات أفاد آل صبيح بتقديم أمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء متخصصين في الشعر الفصيح ، والشعبي ، ومن المقرر تقديم عمل غنائي لأبناء الشهداء مع تكريم الأسر الموجودة في جدة بهذه المناسبة .

ونوّه بأن مهرجان "وطن الثقافة" سلط الضوء على المنجزات الوطنية وتعزيز دور المثقف في المناسبات الوطنية ، مع تجسيد وحدة وتلاحم الشعب السعودي مع قيادته .

وأشار إلى أن المهرجان حمل معاني الإبداع بوجود نخبة من المثقفين والمبدعين في مختلف المجالات ، لتحقيق التكامل في تقديم كل ما يرتقي بالمشهد الثقافي ويعزز ويرسخ القيم مضيفاً أن فعاليات المهرجان شملت عروضاً متنوعة للفلكلور الشعبي من العرضة السعودية والخبيتي والمزمار وغيرها ، كما عُرض فيلم وثائقي بهذه المناسبة, إضافة لتقديم باقة من الأغاني و"الأوبريتات" الوطنية.

//إنتهى//

22:45ت م

0210



جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنظّمت جمعية الثقافة والفنون بجدة فعاليات مهرجان "وطن الثقافة" بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بجدة بهدف التعبير عن عمق الثقافة والفنون السعودية في وجدان المجتمع واعتزازهم بتراثهم وثقافتهم وحضارتهم.واشتملت فعاليات المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة أسبوع على مسابقة تهتم بتفاعل المجتمع وربطه بالوطن ومنجزاته ، وافتتاح المعرض الفوتوغرافي "90" في صالة الفنون بالجمعية الذي يحتوي على 90 صورة فوتوغرافية تتحدث عن التراث والحضارة في المملكة وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين والمهتمين بالحركة التشكيلية .من جانبه، أوضح مدير عام الجمعية محمد آل صبيح أنه دُشِّن خلال فعاليات المهرجان معرض تشكيلي عبر منصة افتراضية ، وقُدِّمت جملة من البرامج المنبرية ، وعروض مسرحية تعبيرية ، وندوة بعنوان "تعزيز الانتماء الوطني في ظل الأزمات" بمشاركة معالي وزير الدولة السابق الدكتور مدني علاقي ، والباحث والأكاديمي الدكتور صالح بن سبعان ، والمستشار القانوني سيف التركي ، وأدارها الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي.وفي جانب الأمسيات أفاد آل صبيح بتقديم أمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء متخصصين في الشعر الفصيح ، والشعبي ، ومن المقرر تقديم عمل غنائي لأبناء الشهداء مع تكريم الأسر الموجودة في جدة بهذه المناسبة .ونوّه بأن مهرجان "وطن الثقافة" سلط الضوء على المنجزات الوطنية وتعزيز دور المثقف في المناسبات الوطنية ، مع تجسيد وحدة وتلاحم الشعب السعودي مع قيادته .وأشار إلى أن المهرجان حمل معاني الإبداع بوجود نخبة من المثقفين والمبدعين في مختلف المجالات ، لتحقيق التكامل في تقديم كل ما يرتقي بالمشهد الثقافي ويعزز ويرسخ القيم مضيفاً أن فعاليات المهرجان شملت عروضاً متنوعة للفلكلور الشعبي من العرضة السعودية والخبيتي والمزمار وغيرها ، كما عُرض فيلم وثائقي بهذه المناسبة, إضافة لتقديم باقة من الأغاني و"الأوبريتات" الوطنية.//إنتهى//22:45ت م0210

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.