اليوم الوطني / فعاليات منوعة بالباحة احتفالا باليوم الوطني



‫الباحة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

شارك نحو 70 مشاركاً في فعالية الطيران الشراعي، التي نفذت اليوم بمنتزه رغدان في مدينة الباحة، وذلك ‬احتفالا باليوم الوطني ال 90 للمملكة .

وشهدت الفعالية إقبالاً من الأهالي والزوار وسط تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية، فيما تستمر هذه الفعالية لمدة ثلاثة أيام .

كما أقيمت اليوم على مسرح منتزه الأمير حسام بالقيم العديد من الفعاليات بهذه المناسبة، تضمنت برنامجاً منوعاً للأطفال وفلكلوراً شعبياً، إلى جانب فعالية النافورة الراقصة .

فيما انطلقت مسيرة الدرجات النارية متوشحة بأعلام المملكة وصور القيادة الرشيدة - أعزها الله - لتجوب شوارع مدينة الباحة وصولاً إلى محافظة بلجرشي .

واستمرت احتفالات الأهالي بمنطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني، حيث شهدت متنزهات المنطقة إقبالا من الأهالي الذين توشحوا بأعلام وشعارات الوطن وصور القيادة الرشيدة - أعزها الله -.

// انتهى //

22:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.