

بريتوريا 7 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سلطان اللويحان العنقري، بالعاصمة بريتوريا ، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ( 90) للمملكة العربية

حضر الحفل الملحق العسكري في السفارة، العميد خالد بن حمدان الغامدي، ومديرو المكاتب التابعة للسفارة، وأعضاء بعثة المملكة في جنوب أفريقيا.

// انتهى //

22:32ت م

0206



بريتوريا 7 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سلطان اللويحان العنقري، بالعاصمة بريتوريا ، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ( 90) للمملكة العربية السعودية حضر الحفل الملحق العسكري في السفارة، العميد خالد بن حمدان الغامدي، ومديرو المكاتب التابعة للسفارة، وأعضاء بعثة المملكة في جنوب أفريقيا.// انتهى //22:32ت م0206

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا يقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ (90) للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.