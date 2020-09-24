اليوم الوطني / هدايا للعابرين في محافظة صامطة بمناسبة اليوم الوطني



صامطة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

بادرت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل اليوم، بتوزيع أعلام وشالات وشحت بشعار اليوم الوطني الـ90 للمملكة "همة حتى القمة" على العابرين من وإلى المحافظة، ضمن المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة .

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة عبدالله بن علي نجمي، أن المبادرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات التي تطلقها الجمعية بالشراكة مع لجنة تنمية القفل منها الهدايا المتنوعة الموشحة بشعار اليوم الوطني.

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22:14ت م

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